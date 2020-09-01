Глава «Уфы»: смотрел на действия судей в последних матчах и думал: «Идеальное судейство»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов, который выступал с заявлением о снятии команды с чемпионата после матча 4-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:1), рассказал, что не сможет посетить заседание комитета РФС по этике.



«К сожалению, на завтрашнем комитете по этике у меня не получится присутствовать. Я буду участвовать в заседании общественной палаты чемпионата России, членом которой являюсь. Мы попытались объяснить это нашим футбольным властям. Но, к сожалению, не нашлось возможности перенести заседание на час. Я выписал доверенность нашему генеральному директору, который скажет всё, что мы думаем на эту тему.



Наверное, я должен снизить градус обсуждений. Если ты говоришь такие слова, то должен суметь доказать их. Будем вносить некие конструктивные предложения по итогам заседания.



Последние два матча я смотрел на действия арбитров и думал: «Боже мой, вот же идеальное судейство». Наверное, не всё так безнадёжно в нашем судейском корпусе. В этих матчах не было ни одной помарки», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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