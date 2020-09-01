Бывший полузащитник «Спартака» и «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе в «Химки» из-за финансовых требований футболиста.

«Читаю и улыбаюсь! Пора бы уже привыкнуть, но всё равно — каждый раз, как в первый класс. Не читайте советских газет, как говорят классики. Всех с днём знаний», — написал Глушаков в «Инстаграме».

Сообщалось, что подмосковный клуб вёл переговоры с футболистом и предлагал соглашение, рассчитанное до конца сезона-2020/2021, но не сумел удовлетворить финансовые требования Глушакова. Отмечалось, что в ближайшее время «Химки» возобновят переговоры.



Сезон-2019/2020 33-летний Денис Глушаков провёл в составе грозненского «Ахмата». Полузащитник принял участие в 24 матчах и забил четыре мяча. С 2013 по 2019 год Глушаков выступал за московский «Спартак», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в 2017 году, а с 2005 по 2013-й — за московский «Локомотив».