«Зенит» открыл онлайн-площадку социального волонтёрства

«Зенит» откроет онлайн-площадку по набору волонтёров для поддержки программ и проектов благотворительных фондов, а также работы на спортивных мероприятиях. Чтобы стать волонтёром, необходимо заполнить анкету на специальном сайте.
«Клуб — больше, чем команда, офис или стадион. В значении самого слова «клуб» заложена общность интересов. «Зенит» и есть такая общность, мы разделяем одни ценности — верность традициям, харизму легендарного города, стремление быть первыми во всем и задавать стандарты российского спорта. Единство целей команды и болельщиков заключается не только в стремлении к трофеям, но и во внимании к каждому члену нашей семьи.
Волонтёры «Зенита» — это добровольцы разных возрастов и профессий из числа болельщиков сине-бело-голубых, готовые помогать клубу, партнерам и другим болельщикам, которые в этом особенно нуждаются.
Мы рассчитываем на то, что добровольцы закроют одну из основных потребностей благотворительных и социальных организаций в человеческом ресурсе. Именно для этого был создан удобный интерфейс для наших болельщиков, который поможет выбрать путь становления социальным волонтёром клуба», — прокомментировал генеральный директор клуба Александр Медведев.
- 1 сентября 2020
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