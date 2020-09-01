Шалимов: Путину нет альтернативы. Не хочу, чтобы на улице бегали уркаганы с кастрюлями

Бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.



«Сейчас я никого не вижу в качестве альтернативы Путину. И до 2024-го Путин будет президентом, что теперь об этом говорить? В любом случае я точно не хочу прятать свою дочь от уркаганов с кастрюлями на голове, которые убивают людей. А если вам что-то не нравится, идите на выборы в 2024-м. Не нравится — встал, проголосовал против.



У моей мамы пенсия 20 тысяч рублей! Она тратит на еду где-то 10, ей хватает. Я, конечно, ей помогаю, но и без меня мама чувствует себя нормально. Единственная проблема — цены на лекарства. Компании не должны завышать их.



Может, стоит ввести социальные цены для пенсионеров на жизненно важные препараты? Они точно не должны быть высокими! Вопрос ещё в том, кто сколько тратит. Пример моей матери, которой хватает 10 тысяч рублей. Глобально в России всё хорошо — уж точно не так плохо, как некоторые любят говорить», — приводит слова Шалимова Sport24.

Байдачный: Путин спас Россию от всех этих либерастов