Сослан Джанаев: «Сочи» сейчас не смотрит в турнирную таблицу РПЛ

Голкипер «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев высказался о текущей высокой позиции клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«Мы сейчас не смотрим в турнирную таблицу. Хочется всегда побеждать и быть наверху. «Сочи» идёт от матча к матчу, команда набрала неплохой ход. Надо продолжать в том же духе.



Готовы ли попытаться попасть в еврокубки? Для себя мы уже опередили задачи. Будем стараться меньше говорить, а больше делать. Посмотрим в конце сезона», — сказал Джанаев в интервью, опубликованном на канале сборной России в YouTube.

После 6 туров чемпионата России «Сочи», набрав 12 очков, занимает 3-е место. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 6 встречах набравший 14 очков.