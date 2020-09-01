Сослан Джанаев: «Сочи» сейчас не смотрит в турнирную таблицу РПЛ
Голкипер «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев высказался о текущей высокой позиции клуба в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Мы сейчас не смотрим в турнирную таблицу. Хочется всегда побеждать и быть наверху. «Сочи» идёт от матча к матчу, команда набрала неплохой ход. Надо продолжать в том же духе.
Готовы ли попытаться попасть в еврокубки? Для себя мы уже опередили задачи. Будем стараться меньше говорить, а больше делать. Посмотрим в конце сезона», — сказал Джанаев в интервью, опубликованном на канале сборной России в YouTube.
После 6 туров чемпионата России «Сочи», набрав 12 очков, занимает 3-е место. Лидером соревнований является московский «Спартак», в 6 встречах набравший 14 очков.
Джанаев: Максименко и Сафонов — будущее нашей страны
- 1 сентября 2020
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:23
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:09
-
16:01
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
15:03
-
14:53
-
14:41
-
14:34
-
14:20
-
14:13
-
14:13
-
13:52
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
12:56
Партнерский контент