Медведев: затраты на женскую команду сопоставимы с заработной платой одного игрока

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о создании женской команды петербургского клуба.



«РФС разработал стратегию развития женского футбола до 2030 года, и мы не можем не быть в тренде. Кроме того, у ФИФА есть программа из 11 шагов развития футбола до 2023 года, и один из этих шагов — создание женских футбольных клубов. Причём речь идёт о существенных финансовых средствах, которые будут выделять эти две организации. Кроме того, популярность женского футбола растёт. А в Северной Америке и вовсе женский футбол популярнее мужского. В школах, в колледжах это массовый вид спорта, девчонки играют, и играют интересно, с огромным удовольствием.



Даже не начав играть, мы видим большой интерес к женской футбольной команде со стороны СМИ и спонсоров, причём тех, которые мало внимания уделяли мужской команде. У нас есть возможность использовать нашу инфраструктуру и академию, поэтому дополнительные затраты на всю женскую команду сопоставимы с заработной платой одного игрока, пускай не начинающего, но не самого дорогого. Мы можем себе это позволить», — приводит слова Медведева Forbes.ru.