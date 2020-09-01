«Бавария» заинтересовалась Эктором Бельерином

«Бавария» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином, утверждает Football.london.

По данным источника, в мюнхенском клубе рассматривают кандидатуру испанца в качестве конкурента для правого защитника Бенжамена Павара. Данная вакансия стала вакантной после того, как защитник Альваро Одриосола вернулся в «Реал» по окончании срока аренды. Интерес к Бельерину также проявляют «ПСЖ» и «Ювентус».

Бельерин перешёл в «Арсенал» летом 2011 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги (13 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года.