Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» заинтересовалась Эктором Бельерином

«Бавария» заинтересовалась Эктором Бельерином
Футбол / Англия 0

«Бавария» интересуется защитником «Арсенала» Эктором Бельерином, утверждает Football.london.

По данным источника, в мюнхенском клубе рассматривают кандидатуру испанца в качестве конкурента для правого защитника Бенжамена Павара. Данная вакансия стала вакантной после того, как защитник Альваро Одриосола вернулся в «Реал» по окончании срока аренды. Интерес к Бельерину также проявляют «ПСЖ» и «Ювентус».

Бельерин перешёл в «Арсенал» летом 2011 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги (13 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года.

«Ливерпуль» готов заплатить € 20 млн за Тьяго Алькантару, «Бавария» хочет € 30 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020