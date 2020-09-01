Гасперини: «Аталанта» приобрела Миранчука в качестве замены Иличичу

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал переход полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в клуб из Бергамо.



«На данный момент Иличич не входит в состав команды, но мы его ждём. Мы приобрели Миранчука в качестве замены Иличичу, даже если он не дублёр Йосипа как таковой. Я уже просил у клуба подобного игрока перед началом прошлого сезона, потому что знал, что Иличич не сможет играть в каждом матче, но у нас на примете не было никого с его характеристиками.



Российский футболист молод и талантлив. У него травма, из-за которой он может пропустить несколько недель, но мы не должны ожидать незамедлительного эффекта», — приводит слова Гасперини Football Italia.

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