Советник Федуна: за Ларссона фанаты «Спартака» должны быть благодарны Зареме

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказал, что переход шведского нападающего Джордана Ларссона в московский клуб стал возможен благодаря Зареме Салиховой — супруге главы красно-белых.

«За Ларссона фанаты должны быть благодарны Зареме. Если бы она не настояла, швед не стал бы красно-белым, потому что гендиректор Цорн его вообще не знал. Других игроков, которых я советовал «Спартаку», в команде нет. Однако мы говорили жёсткое «нет» при обсуждении других трансферов, которые, к сожалению, не принесли пользы. Это говорит не о том, что мы гении, а о том, что имеем интуицию и знания. Перед тем, как рекомендовать кого-то, нужно проделать большую работу», — приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Ларссон перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «Норрчёпинга» за € 4 млн. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл шесть матчей в РПЛ, забил три гола и отдал две результативные передачи.