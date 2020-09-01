«Арсенал» объявил о трансфере бразильца Габриэля

Пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника «Лилля» Габриэля.

Английский клуб заплатил за футболиста € 26 млн. Футболист подписал с «канонирами» долгосрочное соглашение.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Арсенала».

«Мы приветствуем Габриэля в «Арсенале». У него много качеств, которые сделают нас сильнее. В «Лилле» он доказал, что является игроком со многими выдающимися качествами. Мы с нетерпением ожидаем его прогресса в «Арсенале», — сказал главный тренер клуба Микель Артета.

Габриэл перешёл в «Лилль» в январе 2017 года из «Авай». Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (23 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, забил один гол в свои ворота, а также получил три жёлтые карточки.