«Арсенал» объявил о трансфере бразильца Габриэля

Пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника «Лилля» Габриэля.
Английский клуб заплатил за футболиста € 26 млн. Футболист подписал с «канонирами» долгосрочное соглашение.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» «Арсенала».
«Мы приветствуем Габриэля в «Арсенале». У него много качеств, которые сделают нас сильнее. В «Лилле» он доказал, что является игроком со многими выдающимися качествами. Мы с нетерпением ожидаем его прогресса в «Арсенале», — сказал главный тренер клуба Микель Артета.
Габриэл перешёл в «Лилль» в январе 2017 года из «Авай». Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне 22-летний бразилец принял участие в 24 матчах чемпионата Франции (23 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, забил один гол в свои ворота, а также получил три жёлтые карточки.
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