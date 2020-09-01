Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игрок «Ман Сити»: мы не говорим о переходе Месси, но любой хотел бы видеть его в команде

Игрок «Ман Сити»: мы не говорим о переходе Месси, но любой хотел бы видеть его в команде
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан «горожан».

«В „Манчестер Сити“ мы не говорим о переходе Месси, но любой хотел бы видеть его в своей команде. Это вопрос, который решают клубы, а не игроки. Я не хочу говорить, будет ли Месси хорошим приобретением для „Манчестер Сити“, потому что он игрок „Барселоны“, — приводит слова Гарсии Goal.com.

Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

Гвардиола посоветовал Месси остаться и завершить карьеру в «Барселоне»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020