Игрок «Ман Сити»: мы не говорим о переходе Месси, но любой хотел бы видеть его в команде

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия высказался о возможном переходе нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в стан «горожан».



«В „Манчестер Сити“ мы не говорим о переходе Месси, но любой хотел бы видеть его в своей команде. Это вопрос, который решают клубы, а не игроки. Я не хочу говорить, будет ли Месси хорошим приобретением для „Манчестер Сити“, потому что он игрок „Барселоны“, — приводит слова Гарсии Goal.com.



Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

Гвардиола посоветовал Месси остаться и завершить карьеру в «Барселоне»