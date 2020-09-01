Артём Дзюба забросил мяч в баскетбольную корзину почти с центра площадки

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба продемонстрировал свои навыки игры в баскетбол. Футболист забросил мяч в корзину почти с центра площадки, опубликовав видео в своём «инстаграме».

Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2022 года.

«Зенит», набрав в шести турах 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.