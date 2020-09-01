Артём Дзюба забросил мяч в баскетбольную корзину почти с центра площадки
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба продемонстрировал свои навыки игры в баскетбол. Футболист забросил мяч в корзину почти с центра площадки, опубликовав видео в своём «инстаграме».
Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из московского «Спартака» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2022 года.
«Зенит», набрав в шести турах 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Боже, как летит время!» Дзюба выложил фото своего сына-первоклассника
- 1 сентября 2020
-
19:55
-
19:47
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
19:05
-
18:52
-
18:48
-
18:33
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:23
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:09
-
16:01
-
15:47
-
15:40
-
15:32
-
15:17
-
15:03
-
14:53
-
14:41
Партнерский контент