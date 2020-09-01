Защитник Бен Уайт продлил контракт с «Брайтоном»
«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Беном Уайтом. Новое соглашение 22-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.
«Мы рады согласовать новый долгосрочный контракт с Беном. Я уверен, что наши болельщики будут с нетерпением ждать его выхода на поле. В этом клубе всегда твёрдо верили в Бена и в его способность играть на высоком уровне. Бен заслужил этот контракт. Он очень много работал, и мы довольны его результатами», — отметил технический директор «Брайтона» Дэн Эшворт.
В сезоне-2019/2020 Уайт выступал на правах аренды за «Лидс Юнайтед». Защитник принял участие в 46 матчах английского Чемпионшипа, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
- 1 сентября 2020
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