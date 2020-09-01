Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник Бен Уайт продлил контракт с «Брайтоном»

Защитник Бен Уайт продлил контракт с «Брайтоном»
Футбол / Англия 0

«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Беном Уайтом. Новое соглашение 22-летнего футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Мы рады согласовать новый долгосрочный контракт с Беном. Я уверен, что наши болельщики будут с нетерпением ждать его выхода на поле. В этом клубе всегда твёрдо верили в Бена и в его способность играть на высоком уровне. Бен заслужил этот контракт. Он очень много работал, и мы довольны его результатами», — отметил технический директор «Брайтона» Дэн Эшворт.

В сезоне-2019/2020 Уайт выступал на правах аренды за «Лидс Юнайтед». Защитник принял участие в 46 матчах английского Чемпионшипа, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020