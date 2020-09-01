Директор академии «Зенита»: Анюков с его опытом должен помочь клубу

Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов прокомментировал возвращение в клуб бывшего игрока петербуржцев Александра Анюкова, который вошёл в тренерский штаб Сергея Семака.
«Анюков очень много времени отыграл за «Зенит», имеет большой опыт. В новой должности он сможет раскрыть свои возможности для пользы клуба. Саша с его опытом должен помочь клубу. Для него нет секретов в плане тактики ведения игры. Анюков знает все нюансы этой работы. Он сможет дать какую-то информацию, обучить и подсказать. Иначе Александр столько времени не играл бы за команду топ-уровня.
Важно, что выстраивается определённая философия клуба: помощь и использование опытных игроков. Это правильное решение руководства клуба», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 сентября 2020
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