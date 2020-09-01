Андрей Талалаев: «Ахмат» ищет большого нападающего
Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев сообщил, что клуб планирует подписать высокого нападающего до закрытия трансферного окна.
«Ищем большого нападающего. В России это сделать трудно, поэтому смотрим по всему миру. Нам, к примеру, такого игрока не хватало во встрече с ЦСКА. Наш спортивный директор продолжает кропотливую работу», — сказал Талалаев в программе «Все на Матч!».
«Ахмат», набрав в шести турах 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб забил восемь голов. Следующий матч «Ахмат» проведёт 13 сентября с «Сочи». Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Лидером чемпионата России является московский «Спартак», который набрал 14 очков.
Талалаев — о 0:3 с ЦСКА: у соперников было не так много моментов, но они их реализовали
- 1 сентября 2020
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