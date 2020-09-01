Андрей Талалаев: «Ахмат» ищет большого нападающего

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев сообщил, что клуб планирует подписать высокого нападающего до закрытия трансферного окна.



«Ищем большого нападающего. В России это сделать трудно, поэтому смотрим по всему миру. Нам, к примеру, такого игрока не хватало во встрече с ЦСКА. Наш спортивный директор продолжает кропотливую работу», — сказал Талалаев в программе «Все на Матч!».

«Ахмат», набрав в шести турах 10 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский клуб забил восемь голов. Следующий матч «Ахмат» проведёт 13 сентября с «Сочи». Матч состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Лидером чемпионата России является московский «Спартак», который набрал 14 очков.