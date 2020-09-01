Гринвуд: играть с Месси на одном поле — это мечта

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд высказался о возможном переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в клуб английской Премьер-лиги.



«Играть с ним на одном поле — это ещё одна мечта, но не только для меня, а для всех. Было бы здорово, если бы в Премьер-лиге появился кто-то с таким высоким статусом», — приводит слова Гринвуда Goal.com.



Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Ранее сообщалось, что Месси может перейти в «Манчестер Сити».

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