Кирилл Набабкин перенёс операцию на колене
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перенёс операцию на колене, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Напомним, Набабкин был заменён во время матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2). Позже у игрока был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ближайшие дни Набабкин проведёт в Германии под наблюдением медиков, проводивших операцию, после чего вернётся в Москву и будет проходить восстановление на базе «армейцев».
7 августа было объявлено, что футболист продлил контракт с красно-синими на один год. На счету Набабкина 252 матча за московский клуб, в которых он забил четыре мяча. Кирилл — трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трёх Суперкубков страны.
У Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена
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