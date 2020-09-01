Канте рассчитывает остаться в «Челси», несмотря на интерес «Интера»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассчитывает остаться в лондонском клубе, сообщает Goal.com.



По информации источника, французскому футболисту нравится в Лондоне и он готов отказаться от предложения «Интера», чтобы остаться в «Челси». Сообщалось, что главный тренер «Интера» Антонио Конте рассчитывает, что сможет заполучить в состав Канте.



В сезоне-2019/2020 Канте в 22 матчах забил три мяча и заработал четыре жёлтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 80 млн.

Лондонский «Челси» набрал 66 очков в 38 матчах и занял 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. Чемпионом страны стал «Ливерпуль», в 38 встречах набравший 99 очков.