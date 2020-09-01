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Юран: Соболев — злой, наглый. Мне он нравится

Юран: Соболев — злой, наглый. Мне он нравится
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, вызванном в сборную России.

«Выход в стартовом составе и Соболева, и Дзюбы однозначно невозможен. Не вижу смысла сразу ставить двух габаритных форвардов вместе. Такое возможно только в концовке, если счет не будет устраивать. Когда в последние 15–20 минут надо усилить давление. А так, в идеале иметь впереди одного мощного центрфорварда вроде Дзюбы, а под ним маленького, быстрого нападающего, который мог бы выскочить из-за спин защитников. Ведь на «столба» часто стягиваются два защитника, поэтому появляются свободные зоны, куда можно врываться.

Соболев мне нравится. В «Спартаке» он играет на максимуме. Что в старте, что со скамейки. Это хорошее качество, когда футболисту непринципиально, когда вступать в игру. Соболев — злой, наглый. Надеюсь, увидим его полноценный дебют в сборной уже скоро", — приводит слова Юрана «Советский спорт».

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