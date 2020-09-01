Юран: Соболев — злой, наглый. Мне он нравится

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о нападающем «Спартака» Александре Соболеве, вызванном в сборную России.
«Выход в стартовом составе и Соболева, и Дзюбы однозначно невозможен. Не вижу смысла сразу ставить двух габаритных форвардов вместе. Такое возможно только в концовке, если счет не будет устраивать. Когда в последние 15–20 минут надо усилить давление. А так, в идеале иметь впереди одного мощного центрфорварда вроде Дзюбы, а под ним маленького, быстрого нападающего, который мог бы выскочить из-за спин защитников. Ведь на «столба» часто стягиваются два защитника, поэтому появляются свободные зоны, куда можно врываться.
Соболев мне нравится. В «Спартаке» он играет на максимуме. Что в старте, что со скамейки. Это хорошее качество, когда футболисту непринципиально, когда вступать в игру. Соболев — злой, наглый. Надеюсь, увидим его полноценный дебют в сборной уже скоро", — приводит слова Юрана «Советский спорт».
- 1 сентября 2020
-
21:26
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:40
-
20:30
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:47
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
19:05
-
18:52
-
18:48
-
18:33
-
18:23
-
18:18
-
18:12
-
17:53
-
17:52
-
17:38
-
17:23
-
17:22
-
17:07
-
16:48
-
16:46
-
16:42
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:22
-
16:12
-
16:09