ЦСКА оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам 6-го тура, «Зенит» — на 50 тыс.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения по итогам матчей 6-го тура РПЛ.
«Спартак-Москва» – «Арсенал». За массовые нарушения зрителями обязательных требований Санитарного регламента – оштрафовать ФК «Спартак» на 20 000 рублей. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера «Арсенал» Сергея Подпалого на 10 000 рублей.
«Химки» – «Ротор». За массовые нарушения зрителями обязательных требований Санитарного регламента – оштрафовать ФК «Химки» на 15 000 рублей. За массовые нарушения зрителями обязательных требований Санитарного регламента – оштрафовать ФК «Ротор» на 20 000 рублей. За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Ротор» на 20 000 рублей.
«Уфа» – «Динамо-Москва». За массовые нарушения зрителями обязательных требований Санитарного регламента – оштрафовать ФК «Уфа» на 15 000 рублей.
«Локомотив» – «Зенит». За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать «Локомотив» на 20 000 рублей. За выход за пределы технической зоны без разрешения судьи – оштрафовать главного тренера ФК «Локомотив» Марко Николича на 10 000 рублей. За массовые нарушения зрителями обязательных требований Санитарного регламента – оштрафовать «Зенит» на 20 000 рублей. За скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» на 30 000 рублей.
«Краснодар» – «Ростов». За массовые нарушения зрителями обязательных требований Санитарного регламента – оштрафовать ФК «Ростов» на 15 000 рублей. Не применять к главному тренеру Мураду Мусаеву (ФК «Краснодар») дополнительную дисквалификацию кроме автоматической.
«Рубин» – «Тамбов». За массовые нарушения зрителями обязательных требований Санитарного регламента — оштрафовать ФК «Рубин» на 10 000 рублей.
«Ахмат» – ЦСКА. За неподобающее поведение команды (7 игроков одной команды получили предупреждения) – оштрафовать ПФК ЦСКА на 100 000 рублей.
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