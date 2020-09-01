Отец Месси вылетел в Барселону, чтобы встретиться с Бартомеу

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, вылетел в Барселону, сообщает Ole.

По данным источника, Месси-старший собирается встретиться с президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу, чтобы обсудить возможный уход футболиста из каталонского клуба.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» Diario Ole.

Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Контракт 33-летнего форварда с каталонским клубом действует до лета 2021 года.