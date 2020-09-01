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Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива»

Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива» перед переходом в «Аталанту».

«Спасибо всем болельщикам, кто переживал, кто был рядом. Всегда чувствовал вашу поддержку. Может быть, в ответ не показывал вам отдачу на сто процентов, но всегда видел и чувствовал это. Думаю, отчасти благодаря вам я рос и как футболист, и как человек. Без болельщиков футбол не такой эмоциональный и зрелищный, в чем мы убедились в последние несколько месяцев.

«Локомотиву» желаю удвоить количество титулов. Команда идеально сбалансирована, добавилось много молодых игроков. Хочется, чтобы у ребят все получилось. Главное, без травм. Уверен, что увидимся и услышимся. Всем большое спасибо, всех обнимаю. Низкий вам поклон», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

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