Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» не собирается подписывать Месси

«Интер» не собирается подписывать Месси
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг информацию, что миланский клуб проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Не планируем подписывать Месси. Не знаю, откуда взялась такая информация. Нет ни одного клуба, который не хотел бы видеть у себя Месси, но это нереально.

Что касается Лаутаро Мартинеса, никаких переговоров о его трансфере мы не ведём", — приводит слова Аузилио Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

Ф. де Йонг: в «Барселоне» царит хаос. Уход Месси станет огромным ударом для клуба
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020