«Интер» не собирается подписывать Месси

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг информацию, что миланский клуб проявляет интерес к аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Не планируем подписывать Месси. Не знаю, откуда взялась такая информация. Нет ни одного клуба, который не хотел бы видеть у себя Месси, но это нереально.

Что касается Лаутаро Мартинеса, никаких переговоров о его трансфере мы не ведём", — приводит слова Аузилио Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если Месси пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.