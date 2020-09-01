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Ф. де Йонг: должен доказать, что заслуживаю места в стартовом составе «Барселоны»

Ф. де Йонг: должен доказать, что заслуживаю места в стартовом составе «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг отметил, что должен утвердить свои позиции в каталонской команде при главном тренере Рональде Кумане.

«Я немного говорил по телефону с Куманом. Но когда я вернусь в расположение «Барселоны», мы всё обсудим детальнее. Конечно, я должен доказать, что заслуживаю места в стартовом составе», — приводит слова де Йонга NOS.nl.

Френки де Йонг перешёл в каталонский «Барселону» в 2019 году. В минувшем сезоне 23-летний нидерландский футболист принял участие в 29 матчах Примеры, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Каталонская «Барселона» в 38 матчах набрала 82 очка и заняла 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Чемпионом страны стал мадридский «Реал».

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