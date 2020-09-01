«Гранада» подписала полузащитника «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Альберто Соро перешёл в «Гранаду», сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».

Сумма трансфера составила € 2,5 млн. «Реал» пожелал хавбеку успеха в новом клубе. Соро подписал контракт с «Гранадой» до лета 2025 года.

Соро перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Сарагосы» за € 2,5 млн. В минувшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «Сарагосу», в составе которой принял участие в 34 матчах Сегунды, стал автором четырёх забитых мячей и отдал пять результативных передач.

В прошлом сезоне «Реал» в 34-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. «Гранада» финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Примеры. В новом сезоне «Реал» выступит в Лиге чемпионов, а «Гранада» — в Лиге Европы.