«Гранада» подписала полузащитника «Реала»
Полузащитник мадридского «Реала» Альберто Соро перешёл в «Гранаду», сообщается на официальном сайте «Королевского клуба».
Сумма трансфера составила € 2,5 млн. «Реал» пожелал хавбеку успеха в новом клубе. Соро подписал контракт с «Гранадой» до лета 2025 года.
Соро перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Сарагосы» за € 2,5 млн. В минувшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за «Сарагосу», в составе которой принял участие в 34 матчах Сегунды, стал автором четырёх забитых мячей и отдал пять результативных передач.
В прошлом сезоне «Реал» в 34-й раз в своей истории стал чемпионом Испании. «Гранада» финишировала на седьмом месте в турнирной таблице Примеры. В новом сезоне «Реал» выступит в Лиге чемпионов, а «Гранада» — в Лиге Европы.
Защитник «Реала» Вальехо снова перешёл в «Гранаду» на правах аренды
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