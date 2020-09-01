«Спартак» внёс Селихова в заявку на сезон

Голкипер Александр Селихов внесён в заявку московского «Спартака» на сезон-2020/2021, сообщается на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

Напомним, в сезоне-2019/2020 Российской Премьер-Лиги Александр Селихов не провёл ни одного матча. Последний раз голкипер появлялся на поле в матче с московским ЦСКА (0:2) в сезоне-2018/2019. Тогда вратарь получил травму. Напомним, впоследствии футболист «Спартака» перенёс операцию после рецидива травмы ахиллова сухожилия.

Московский «Спартак» в 6 матчах набрал 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (13) и «Сочи» (12). Чемпионом страны сезона-2019/2020 стал петербургский «Зенит».