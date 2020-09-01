Источник: Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на сумму € 700 млн

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Сити», утверждает Daily Record.
По данным источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на общую сумму € 700 млн. Футболисту предложили долю в компании City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити», в качестве частичной оплаты. Впрочем, существуют сложности, связанные с оценкой стоимости этой компании, поэтому аргентинец может предпочесть вознаграждение деньгами.
Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если пропустит от 11 до 30 дней, Месси будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.
- 2 сентября 2020
-
00:27
-
00:16
-
00:06
-
00:05
- 1 сентября 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:51
-
23:42
-
23:23
-
23:15
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:14
-
22:00
-
21:54
-
21:36
-
21:34
-
21:26
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:40
-
20:30
-
20:08
-
20:05
-
19:55
-
19:47
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
19:05
-
18:52
-
18:48
-
18:33