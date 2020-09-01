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Источник: Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на сумму € 700 млн

Источник: Месси согласовал контракт с «Манчестер Сити» на сумму € 700 млн
Футбол / Англия 0

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Сити», утверждает Daily Record.

По данным источника, стороны согласовали пятилетнее соглашение на общую сумму € 700 млн. Футболисту предложили долю в компании City Football Group, которая управляет «Манчестер Сити», в качестве частичной оплаты. Впрочем, существуют сложности, связанные с оценкой стоимости этой компании, поэтому аргентинец может предпочесть вознаграждение деньгами.

Напомним, Месси намерен покинуть «Барселону» и не собирается готовиться к сезону в составе сине-гранатовых. В клубе в свою очередь надеются, что Лионель изменит решение и присоединится к партнёрам. Согласно контракту, если пропустит от 11 до 30 дней, Месси будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы.

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