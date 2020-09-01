Маммана: в матче с «Уралом» почувствовал сильную боль в животе, поэтому попросил замену

Защитник «Сочи» Эмануэль Маммана рассказал, почему попросил замену в матче 6-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0)
«Сейчас всё в порядке, чувствую себя хорошо, не переживайте. Во время матча почувствовал сильную боль в животе, потому и попросил замену. Приятно, что обо мне беспокоятся.
В „Сочи“ мне очень комфортно. Рад возможности играть с отличными футболистами, в том числе с бывшими партнёрами по „Зениту“. Главное — вернуться в футбол после последней травмы, постоянно играть и добиваться результатов. „Сочи“ оказывает полноценную поддержку, а я со своей стороны изо всех сил стремлюсь помочь команде решать поставленные задачи. Надеюсь, в „Сочи“ очень скоро смогу вернуться на свой лучший уровень.
Перед уходом из „Зенита“ был разговор с Семаком. Правда, не скажу, что мы разговаривали очень долго. Тренер просто сказал, что хочет видеть меня в хороших кондициях», — приводит слова Мамманы Bobsoccer.
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