Алексей Миранчук прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Аталанту»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук прилетел в Бергамо (Италия) для завершения трансфера в «Аталанту». Футболист должен пройти медицинское обследование, а затем подписать личный контракт с итальянским клубом. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» журналиста Карло Канавези.

24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «Локомотива» Миранчук — чемпион России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.