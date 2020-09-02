Джикия почтил память Бориса Клюева
Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия почтил память народного артиста России и болельщика московской команды Бориса Клюева на своей странице в «Инстаграме».
Капитан красно-белых Джикия опубликовал фото с Клюевым, который скончался вчера, 1 сентября, в возрасте 76 лет.
Фото: «Инстаграм» Георгия Джикии
Напомним, Борис Клюев играл в таких сериалах и фильмах, как «ТАСС уполномочен заявить», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Улицы разбитых фонарей», а также участвовал в таких постановках Малого театра, как «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва».
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