Джикия почтил память Бориса Клюева

Капитан и защитник «Спартака» Георгий Джикия почтил память народного артиста России и болельщика московской команды Бориса Клюева на своей странице в «Инстаграме».



Капитан красно-белых Джикия опубликовал фото с Клюевым, который скончался вчера, 1 сентября, в возрасте 76 лет.

Фото: «Инстаграм» Георгия Джикии

Напомним, Борис Клюев играл в таких сериалах и фильмах, как «ТАСС уполномочен заявить», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Улицы разбитых фонарей», а также участвовал в таких постановках Малого театра, как «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва».