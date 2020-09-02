Источник: Коларов перейдёт в «Интер»

Сербский защитник «Ромы» Александар Коларов перейдёт в миланский «Интер», сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, 34-летний сербский футболист заключит с миланским клубом контракт, рассчитанный на один сезон с возможностью продления ещё на один год. Ранее сообщалось, что главный тренер миланцев Антонио Конте очень хочет видеть серба в своей команде, так как он может сыграть на двух позициях — слева и в центре.

Коларов перешёл в «Рому» из «Манчестер Сити» летом 2017 года. До этого он защищал цвета римского «Лацио», сербских «ОФК Београд» и «Чукаричек». В минувшем сезоне 34-летний Коларов принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, стал автором семи забитых мячей, отдал пять результативных передач и заработал восемь жёлтых карточек.