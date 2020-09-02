«ПСЖ» предложил € 28 млн за Эктора Бельерина
«Пари Сен-Жермен» начал переговоры по трансферу испанского защитника лондонского «Арсенала» Эктора Бельерина, утверждает The Guardian.
По данным источника, французский клуб предложил за футболиста € 28 млн. Данная сумма может увеличиться ещё на € 5,5 млн за счёт бонусов. Игроком также интересуются мюнхенская «Бавария» и туринский «Ювентус». «Канониры» могут продать Бельерина, если их устроит предложенная сумма.
Бельерин перешёл в «Арсенал» летом 2011 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила € 500 тыс. В прошлом сезоне 25-летний защитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги (13 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2023 года.
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