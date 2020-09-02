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Галактионов: решили не рисковать Чаловым. Здоровье футболиста превыше всего

Галактионов: решили не рисковать Чаловым. Здоровье футболиста превыше всего
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал отъезд из расположения команды нападающего ЦСКА Фёдора Чалова, который испытывает проблемы с коленным суставом.

«С одной стороны это — неприятный момент, с другой — это часть футбола, поэтому мы должны быть готовы к таким ситуациям. Пожелали Феде удачи. Будем внимательно следить за его состоянием, возможно будет какая-то положительная динамика. В то же время мы не стали им рисковать. Мы понимаем, что здоровье футболиста превыше всего», — приводит слова Галактионова пресс-служба РФС.

Напомним, молодёжная сборная России сыграет с национальной командой Болгарии в Химках 4 сентября. 8 сентября подопечные Михаила Галактионова встретятся со сборной Польши.

В нынешнем сезоне Чалов в трёх матчах Российской Премьер-Лиги отдал 1 результативную передачу.

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