Чемпион мира и экс-игрок «Сочи» Рами не договорился о контракте с «Реджиной»

Французский защитник Адиль Рами, который вёл переговоры о контракте с итальянской «Реджиной», не станет игроком клуба, выступающего в Серии В. Об этом в интервью клубной пресс-службе сообщил спортивный директор «Реджины» Массимо Тайби.

«Мы приняли решение остановить переговоры. Всё было согласовано, но мне позвонил агент Рами и заявил, что игрок не переедет в Италию. Это звучало странно, мы до четырёх утра говорили по телефону с агентом, чтобы прийти к какому-то решению. Рами не проявил уважение к „Реджине“, он мог бы позвонить и раньше», — сказал Тайби.

«Реджина» собрала серьёзный состав для решения задачи по выходу в Серию А. Команду уже пополнили Жереми Менез, Херман Денис и Кайл Лафферти.

Рами ранее выступал за «Лилль», «Валенсию», «Милан», «Севилью» и «Марсель». В 2020 году пополнил состав «Сочи», но не провёл за клуб ни одного матча. Со сборной Франции Рами выиграл чемпионат мира 2018 года, но не вышел на поле ни в одной из игр турнира.