Защитник «РБ Лейпциг» Юпамекано сообщил, что ведёт переговоры с другими клубами
Французский защитник немецкого «РБ Лейпциг» Деотшанкюль Юпамекано сообщил, что ведёт переговоры с другими клубами о возможном трансфере.
«Я продлил контракт с „РБ Лейпциг“. Несколько клубов хотели бы видеть меня в своём составе, я нахожусь в контакте с ними, и у меня есть время подумать. Посмотрим, как всё сложится в будущем», — сказал Юпамекано в интервью Goal.com.
21-летним французским игроком интересуется английский «Манчестер Юнайтед». Юпамекано перешёл в «РБ Лейпциг» в 2017 году из «родственного» австрийского «Ред Булл Зальцбург». В розыгрыше Бундеслиги-2019/2020 француз провёл за «РБ Лейпциг»28 матчей и отдал одну голевую передачу. Также в его активе победа в чемпионате Европы U17 в составе юношеской сборной Франции.
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Юпамекано
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