Экс-директор «Барселоны» оценил трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту»

Бывший спортивный директор «Барселоны» и «Милана» Арьедо Брайда прокомментировал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».
«Да, я знаю об этом трансфере. Мне Миранчук показался очень хорошим полузащитником, очень структурированным. Я бы тоже его подписал. Этот тот игрок, который подключается к атаками из глубины по центру. Сравнения всегда сложно проводить. Если бы мне пришлось назвать имя, я бы рискнул, что на поле он может быть немного похож на Пашалича», — приводит слова Брайда приводит слова Брайды Calcioatalanta.
24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.
- 2 сентября 2020
-
05:57
-
04:52
-
03:52
-
02:59
-
01:46
-
00:50
-
00:42
-
00:30
-
00:27
-
00:16
-
00:06
-
00:05
- 1 сентября 2020
-
23:59
-
23:54
-
23:51
-
23:42
-
23:23
-
23:15
-
22:51
-
22:42
-
22:40
-
22:14
-
22:00
-
21:54
-
21:36
-
21:34
-
21:26
-
21:16
-
21:05
-
20:51
-
20:40
-
20:30
-
20:08
-
20:05
-
19:55