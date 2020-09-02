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Экс-директор «Барселоны» оценил трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту»

Экс-директор «Барселоны» оценил трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту»
Футбол / РПЛ 0

Бывший спортивный директор «Барселоны» и «Милана» Арьедо Брайда прокомментировал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«Да, я знаю об этом трансфере. Мне Миранчук показался очень хорошим полузащитником, очень структурированным. Я бы тоже его подписал. Этот тот игрок, который подключается к атаками из глубины по центру. Сравнения всегда сложно проводить. Если бы мне пришлось назвать имя, я бы рискнул, что на поле он может быть немного похож на Пашалича», — приводит слова Брайда приводит слова Брайды Calcioatalanta.

24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в игре с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба Миранчук провёл 228 матчей, забил 43 гола и сделал 45 голевых передач. Вместе с «Локомотивом» Миранчук стал чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и один раз — Суперкубок страны.

Алексей Миранчук обратился к болельщикам «Локомотива»
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