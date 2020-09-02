Гвардиола сказал Месси остаться в «Барсе», названа причина смерти Ржиги. Главное к утру

Умер известный тренер Милош Ржига, Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне», Медведев с победы стартовал на US Open и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. 1. Экс-директор «Барселоны» оценил трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту».
2. «Филадельфия» спаслась от вылета из Кубка Стэнли, обыграв в овертайме «Айлендерс».
3. Гвардиола посоветовал Месси остаться и завершить карьеру в «Барселоне».
4. Даниил Медведев уверенно обыграл Дельбониса в первом круге US Open.
5. Алексей Миранчук прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Аталанту».
6. «Барселона» объявила о переходе Ракитича в «Севилью».
7. «Арсенал» попросил РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком».
8. Стала известна причина смерти Милоша Ржиги.
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