Гвардиола сказал Месси остаться в «Барсе», названа причина смерти Ржиги. Главное к утру

Умер известный тренер Милош Ржига, Гвардиола посоветовал Месси остаться в «Барселоне», Медведев с победы стартовал на US Open и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. 1. Экс-директор «Барселоны» оценил трансфер Алексея Миранчука в «Аталанту».

2. «Филадельфия» спаслась от вылета из Кубка Стэнли, обыграв в овертайме «Айлендерс».

3. Гвардиола посоветовал Месси остаться и завершить карьеру в «Барселоне».

4. Даниил Медведев уверенно обыграл Дельбониса в первом круге US Open.

5. Алексей Миранчук прилетел в Италию, чтобы завершить переход в «Аталанту».

6. «Барселона» объявила о переходе Ракитича в «Севилью».

7. «Арсенал» попросил РФС проверить арбитра Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком».

8. Стала известна причина смерти Милоша Ржиги.