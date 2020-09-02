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В Греции рассказали, как Гарри Магуайр избивал полицейских

В Греции рассказали, как Гарри Магуайр избивал полицейских
Футбол / Англия 0

Греческие полицейские рассказали о поведении капитана «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра во время задержания, сообщает Daily Mail со ссылкой на Protothema.

В сообщении говорится, что при задержании Магуайр кричал «К чёрту Грецию, к чёрту греческую цивилизацию». Также в заявлении утверждается, что Магуайр напал на сержанта, ударив его по правой ноге, что вызвало опухоль голени. В отделении Магуайр сильно толкнул полицейского и повалил его на землю, в результате чего у него появились ссадины на правом предплечье и боли в спине.

Во время отпуска футболист и его брат были арестованы за драку. Суд на острове Сирос признал Магуайра виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении полиции, а также неоднократных попытках дачи взятки. Гарри был условно приговорён к 21 месяцу условного заключения. Однако позже судебный приговор капитану «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру был отменён после подачи апелляции.

«Каждый раз, открывая рот, он лжёт». Греческий полицейский — о Гарри Магуайре
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