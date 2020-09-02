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Депай отреагировал на уход Кумана из сборной Нидерландов

Депай отреагировал на уход Кумана из сборной Нидерландов
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай прокомментировал ситуацию с уходом Рональда Кумана с поста главного тренера сборной Нидерландов.

«Обидно, но понятно. Его понимает всякий, у кого есть амбиции. Это была мечта тренера. Не считаю его поступок предательством», — цитирует Депая NOS.

19 августа Рональд Куман был официально назначен главным тренером «Барселоны». Контракт голландского специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года. Сине-гранатовые должны выплатить Федерации футбола Нидерландов отступные, которые были прописаны в соглашении Кумана с национальной командой.

Сборной Нидерландов предстоит провести два матча Лиги наций – с Польшей (4 сентября) и Италией (7 сентября). Мемфис Депай попал в окончательную заявку национальной команды.

Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»
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