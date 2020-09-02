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Гонсало Игуаин близок к переходу в «Интер Майами»

Гонсало Игуаин близок к переходу в «Интер Майами»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин в ближайшее время может подписать контракт с «Интер Майами». Переговоры находятся на продвинутой стадии, сообщает Николо Скира в своём «твиттере».

32-летний форвард сыграл за «Ювентус» 149 матчей, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе «старой синьоры» Гонсало стал трёхкратным чемпионом Италии и дважды выиграл национальный Кубок.

Ранее сообщалось, что клуб и игрок инициировали процедуру досрочного расторжения контракта по обоюдному согласию сторон. Действующее соглашение нападающего рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игуаина в € 15 млн. В приобретении форварда также были заинтересованы «Ньюкасл» и «Фулхэм».

«Ньюкасл» и «Фулхэм» пытаются купить Игуаина
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