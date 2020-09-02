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Лэмпард прокомментировал переход Тьяго Силвы в «Челси»

Лэмпард прокомментировал переход Тьяго Силвы в «Челси»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о приходе в команду бывшего защитника «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силвы.

«Силву я отлично знаю, как и все. Тьяго привнесёт опыт, он до сих пор играет на высочайшем уровне, как было видно в финале Лиги чемпионов и в матчах, которые ему предшествовали. Я жду от него именно этого: опыта, лидерских качеств, умений и навыков. Нам это будет крайне важно.

У нас относительно молодая команда, мы видели в прошлом сезоне, что были матчи, когда мне нужно было больше громкости на поле, больше лидерских качеств, а Тьяго этим обладает, он может командовать на поле и умеет влиять на других. Думаю, он сможет нам это дать. Уверен, он сделает это, учитывая его качества, о которых все знают, и я рад его переходу», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».

27 августа «ПСЖ» объявил об уходе Тьяго Силвы по окончании контракта. На следующий день 35-летний бразилец подписал соглашение с «Челси».

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