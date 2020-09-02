«Фулхэм» близок к подписанию Бертрана Траоре
Нападающий «Лиона» Бертран Траоре близок к переходу в «Фулхэм». Английский клуб намерен усилить линию атаки для выступления в английской Премьер-лиге, поэтому нацелен на приобретение форварда из Буркина-Фасо, сообщает Sky Sports.
Траоре выступает за «Лион» с 2017 года, когда он перебрался во Францию из «Челси». Покупка форварда обошлась клубу в € 10 млн. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022. Нападающий в сезоне-2019/2020 провёл 34 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
Интернет-портал Transfermarkt оценил игрока «Лиона» в € 9,5 млн. На 24-летнего нападающего ведут охоту многие клубы английской Премьер-лиги, в частности «Ньюкасл», «Эвертон» и «Кристал Пэлас».
«Фулхэм» одолел «Брентфорд» в финале плей-офф Чемпионшипа и вернулся в АПЛ
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