«Ювентус» опережает конкурентов в борьбе за Луиса Суареса, переговоры в продвинутой стадии

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может покинуть команду и продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», в настоящее время над переходом 33-летнего футболиста работает туринский «Ювентус», и переговоры находятся в продвинутой стадии.
Не исключено, что в итоге Суарес достанется «бьянконери» бесплатно. Клуб готов заключить с уругвайцем контракт, рассчитанный до лета 2023 года. По условиям соглашения Луис будет зарабатывать € 10 млн за сезон без учёта бонусов.
В услугах Суареса также заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Аякс», за который он выступал ранее, однако «Ювентус» в настоящее время опережает их в борьбе за игрока.
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В прошлом сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.
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