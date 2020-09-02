Кевин Фолланд подписал контракт с «Монако»

Нападающий леверкузенского «Байера» Кевин Фолланд пополнил ряды «Монако». 28-летний немецкий форвард подписал четырёхлетний контракт, а его зарплата за этот период составит € 11 млн без учёта бонусных выплат, сообщает Get French Football News.
Фолланд был приобретён «Байером» в 2016 году у «Хоффенхайма» за € 20 млн. Нападающий провёл за «аптекарей» 115 матчей и забил 45 мячей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в € 28 млн.
Всего за карьеру нападающий провёл 309 матчей и забил 94 мяча. Главный тренер «Монако» Нико Ковач намерен сделать связку между нападающим клуба Виссамом Бен-Йеддером и Фолландом.
«Монако», набрав четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Следующий матч с «Нантом» состоится 13 сентября и начнётся в 18:00 мск.
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