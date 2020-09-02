Генеральный директор «Ротора» опроверг слухи об отстранении Султонова

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский опроверг информацию об отстранении нападающего Мухаммада Султонова от основного состава.



«По отстранению игроков от основного состава лучше задавать вопросы тренеру. Рассчитывает ли на них клуб? Это пока вопрос открыт. С чего вы взяли, что Султонов отстранён? Он принимал участие в матче с «Химками» и сейчас тренируется с командой, как и все другие игроки», — цитирует Рекечинского Sport24.



Султонов в сезоне-2019/2020 принял участие в 26 матчах первенства Футбольной национальной лиги и забил девять голов, став лучшим бомбардиром «Ротора». В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 27-летний нападающий вышел на поле пять раз, не отметившись результативными действиями.

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