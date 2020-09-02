Бруну Фернандеш ответил Моуринью и критикам

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал высказывание главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, а также ответил критикам.



В июле португальский специалист поделился мыслями о выступлении своего соотечественника и напомнил о том, что практически все свои голы в составе «красных дьяволов» тот забил с одиннадцатиметровой отметки: «Бруну пришёл, был в форме, отлично играл и усилил команду. А ещё он оказался великолепным пенальтистом, одним из лучших в мире, ведь таким образом он забил около 20 голов».



«Честно говоря, я не почувствовал, что меня подкололи. Я понимаю, что хорошо исполняю пенальти, не более того. Я позитивный человек, поэтому из слов Моуринью сделал только вывод, что мне здорово даются пенальти. Такова реальность.



Я слышу, как люди говорят: «Он забивает только с пенальти». Но недавно я посмотрел на статистику, и, если не считать пенальти, среди полузащитников в Англии только Кевин Де Брёйне вовлечён в большее количество голов, чем я», — цитирует Фернандеша Goal.com со ссылкой на A Bola.

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