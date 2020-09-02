Генеральный директор «Ротора» прокомментировал возможный переход Фламариона

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего грузинского «Динамо» Фламариона.



«Пополнится ли клуб нападающим «Динамо» (Батуми) Фламарионом? Всё возможно. В расположение команды он ещё не прибыл», — цитирует Рекечинского Sport24.



В прошедшем розыгрыше чемпионата Грузии Фламарион провёл восемь матчей (во всех выходил в основном составе) и забил четыре мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего бразильца в € 600 тыс. Действующее соглашение нападающего с «Динамо» из Батуми рассчитано до конца 2021 года.



«Ротор» с двумя очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 12 сентября в седьмом туре команда сыграет с «Краснодаром» на «Волгоград Арене».

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