Д. Комбаров: де Зеув выщипывал брови и брил ноги, но всегда приходил с двумя девчонками

Экс-полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал о бывших одноклубниках, которых подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации.



«Играли ли со мной геи? Насколько я знаю, нет. Но там были на некоторых людей подозрения. Де Зеув и Эберт? Да. Но это со стороны люди говорили, а когда мы собирались командой и общей компанией, они приходили с девчонками. И даже не с одной. Поэтому я думаю, что вряд ли. У де Зеува были там моменты: брови выщипывал, следил за собой, брил ноги, ухаживал за собой. Но он всегда приходил с двумя. И Эберт – то же самое», — сказал Комбаров в ролике на канале oSporte TV в YouTube.



Деми де Зеув защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2014 год, а в 2015 году завершил карьеру. Патрик Эберт выступал за красно-белых с 2014 по 2015 год, а сейчас играет за дрезденское «Динамо».

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