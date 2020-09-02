Дмитрий Комбаров: называем Фролова оппозиционером, Навальным
Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, как команда отреагировала на инцидент с вратарём Евгением Фроловым, выступившим с критикой правительства России во время пандемии коронавируса, а также высказался об оппозиционной политике Алексее Навальном.
«Никто Фролову не пихал. Наоборот, прикалывались на эту тему. Мы его называем оппозиционером, Навальным. Может быть, у него что-то изменится во взглядах.
Смотрел ли я «Он вам не Димон»? Да, давно смотрел. Навальный же лютый оппозиционер. Он снимает очень много разоблачений. У кого дачи, дома, квартиры. Он снимает не про последних людей это всё. И никакого опровержения», — сказал Комбаров в ролике на канале oSporte TV в YouTube.
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- 2 сентября 2020
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