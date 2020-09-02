Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дмитрий Комбаров: называем Фролова оппозиционером, Навальным

Дмитрий Комбаров: называем Фролова оппозиционером, Навальным
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал, как команда отреагировала на инцидент с вратарём Евгением Фроловым, выступившим с критикой правительства России во время пандемии коронавируса, а также высказался об оппозиционной политике Алексее Навальном.

«Никто Фролову не пихал. Наоборот, прикалывались на эту тему. Мы его называем оппозиционером, Навальным. Может быть, у него что-то изменится во взглядах.

Смотрел ли я «Он вам не Димон»? Да, давно смотрел. Навальный же лютый оппозиционер. Он снимает очень много разоблачений. У кого дачи, дома, квартиры. Он снимает не про последних людей это всё. И никакого опровержения», — сказал Комбаров в ролике на канале oSporte TV в YouTube.

Д. Комбаров: де Зеув выщипывал брови и брил ноги, но всегда приходил с двумя девчонками
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020