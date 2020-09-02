Леонид Федун наказан за резкие высказывания о судействе в российском футболе
В эти минуты проходит заседание комитета по этике Российского футбольного союза. Члены департамента оценили высказывания владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о судействе в российском футболе. Комитет по этике вынес замечание, а также оштрафовал президента красно-белых на 200 тыс. рублей, сообщает РБ-спорт. Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.
После матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) Леонид Федун резко высказался о судействе. Он заявил, что клуб не собирается участвовать в «клоунаде», поэтому красно-белые готовы сняться с чемпионата, если арбитры продолжат допускать ошибки в отношении клуба.
Президент «Спартака» получил максимальное наказание, предусмотренное за совершённые действия.
Комитет по этике РФС рассмотрит слова Федуна, Юрана и Мурзагулова
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